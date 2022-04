Tigre vai ao Paraná tentar primeira vitória na Série D

Francisco Lacerda

Diário do Grande ABC



24/04/2022



O São Bernardo FC entra em campo hoje para a segunda rodada do Grupo A7 da primeira fase da Série D do Brasileiro. O adversário é o tradicional Paraná, às 16h, no Durival de Brito. Reforçado por mais quatro atletas – os zagueiros Bruno Azevedo (ex-Linense) e Helder (ex-Água Santa), o lateral Eduardo Diniz (ex-Portuguesa) e Portuguea (ex-São Caetano) –, o Tigre vai em busca da primeira vitória, já que na estreia empatou (0 a 0) com a Portuguesa-RJ, jogando em casa.

O técnico Márcio Zanardi deve repetir a escalação, embora três dos reforços que chegaram estejam entre os relacionados para a partida, o lateral-direito Lucas Mota, o lateral-esquerdo Eduardo Diniz e o zagueiro Helder.

O Paraná, que não vence há três meses, terá o reforço de pelo menos oito jogadores. O principal deles é o goleiro Felipe, ex-Corinthians e Flamengo. Tigre e Paraná já se enfrentaram duas vezes, pela Copa do Brasil, com um empate e vitória do Tigre.