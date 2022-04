Emissão de CNH de moto cresce 59% no Grande ABC

Thainá Lana

No mês de março 78 pessoas tiraram a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na categoria A (motos) nas cidades da região. Esse número representa aumento de 59% na comparação com fevereiro, quando 49 moradores solicitaram novas habilitações. Segundo levantamento realizado pelo Detran-SP (Departamento de Trânsito de São Paulo), março registrou o maior número de emissões de CNH desde 2020, quando foram emitidos 58 documentos .

Diadema foi o município do Grande ABC com mais emissões de CNH na categoria A no terceiro mês do ano, no total foram 27 habilitações. Na sequência aparecem Santo André, com 22 e São Bernardo com 11.

No comparativo anual, 2020 registrou o trimestre com o maior número de documentos emitidos, com 219 no total. Por conta da pandemia da Covid-19, no ano passado esse número caiu mais que a metade, com 65% de diminuição de novas habilitações na categoria A.

A maior procura por novas habilitações de motociclistas não está apenas associada com a fuga do trânsito, conforme explica o professor da FECFAU/Unicamp (Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas) Creso de Franco Peixoto. Ele acredita que a alta no valor da gasolina, impulsionada pelo mega reajuste de 18,7% anunciado em março, e a elevada taxa de desemprego no País – que atingiu 11,2% em fevereiro – são os principais fatores para maior procura de novas habilitações no mês passado.

“As possíveis causas da elevação da busca da CNH provavelmente têm influência na oferta de empregos. Afinal, durante a pandemia da Covid chamou atenção em todo o Brasil a questão do transporte no sentido de entrega. O clássico delivery. Desta forma, não somente por motocicletas, como entregas também por carros e até bicicletas. Isso gerou uma questão conceitual de que tendo a CNH, mesmo que eu não a queira ou a busque, eu posso ter mais ofertas de emprego”, ressaltou o docente.

Segundo levantamento de Preços da ANP (Agência Nacional de Petróleo) o litro da gasolina já ultrapassa os R$ 8 em 11 Estados brasileiros. Creso aponta esse custo elevado pela maior procura de habilitações de motociclistas. "Em comparação com o carro, claro que encher o tanque de uma moto é muito mais vantajoso, porém, quando fazemos uma análise ampla de custos tem um item que não pode faltar: o risco de vida. Esse elemento é constantemente ignorado, mas quando analisamos as estatísticas de trânsito os acidentes fatais com motocicletas são muito mais altos do que com carros. Não adianta apenas focar nas outras vertentes e não acrescentar o custo de vida", declarou o especialista.





CONSEQUÊNCIAS

Com as novas emissões de habilitações da categoria A, a tendência natural é que os novos motociclistas comecem a circular pelas ruas e avenidas das cidades aumentando o número de veículos nas vias.

Creso aponta algumas alternativas para tentar desafogar o tráfego na região. “Quando falamos em opções para reduzir o trânsito não significa que não podemos utilizar nossos veículos, mas que é importante inserir diferentes estilos de vida na nossa rotina, como caminhar quando for distâncias curtas ou avaliar a possibilidade de usar as bicicletas”, afirma o professor, que ainda defende a ampliação de ciclofaixas nas vias para impulsionar o uso de estilos alternativos de transporte.