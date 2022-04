Fundação das Artes de São Caetano faz 54 anos amanhã e realiza série de eventos gratuitos

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



24/04/2022 | 00:01



Uma história com muitos personagens, que começou a ser escrita em 25 de abril de 1968 e que por mais de cinco décadas torna-se cada vez mais relevante. Assim pode ser resumida em breves palavras a trajetória da Fundação das Artes de São Caetano, que amanhã comemora 54 anos e que terá uma imensa programação gratuita, com início às 18h, para marcar a data festiva.

Pela Fundação das Artes, ao longo do tempo, passaram nomes como Eugenio Kusnet, Antonio Petrin, Ulysses Cruz, Marcos Frota, Lutero Rodrigues e Nelson Ayres. Artistas que aproveitaram as oportunidades oferecidas e outros que utilizaram o espaço para compartilhar seu talento, seja como professores ou convidados, além de milhares de moradores que cursaram as aulas de artes cênicasa, música e dança.

“Uma das mais antigas instituições de ensino e difusão artística do País, a Fundação das Artes contribui há mais de cinco décadas com o fortalecimento do setor cultural. Nesses últimos anos, superou desafios ao manter suas atividades de forma ininterrupta durante a pandemia, garantindo acesso de milhares de alunos a uma formação profissional de excelência. Ao completar 54 anos, a Fundação surge renovada e preparada para formar artistas e cidadãos responsáveis e conscientes de seu papel na sociedade”, afirma a diretora-geral Ana Paula Demambro.

A programação de aniversário será aberta, às 18h, com o recital de piano clássico com o aluno Lucas Mameniskis. Às 18h30 haverá coreografias da escola de dança no saguão. Encenação da peça Chamas de Paris, Arlequinade, Coppélia, Cupido e Fairy Doll, todas do (Grupo de Repertório.

Às 20h começa a apresentação do espetáculo Prepare Seu Coração, que marca a formatura da Turma 66 do curso técnico em teatro. A narrativa se passa no período que antecede o Golpe Militar de 1969, e acompanha o cotidiano de 18 jovens, seus amores e conflitos.

HISTÓRIA

Em 25 de abril de 1968, em iniciativa da administração municipal em formar um polo cultural em São Caetano, foi fundada a Fundação das Artes.

Ao longo das últimas décadas, de forma ininterrupta, a instituição construiu uma sólida trajetória ao formar milhares de artistas e cidadãos, propiciando um ambiente de pesquisas, intercâmbio de conhecimentos e experimentações nos cursos livres e técnicos de artes visuais, dança, música e teatro.

Por meio do Projeto Pronatec, em parceria com o governo federal, a instituição promove o acesso ao ensino das artes com foco na profissionalização de jovens do ensino médio na rede pública, que frequentam os cursos.