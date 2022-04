Santo André perde do Nova Iguaçu em pleno Bruno Daniel

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



23/04/2022 | 17:34



Depois de iniciar a Série D do Campeonato Brasileiro com vitória fora de casa, o Santo André decepcionou no primeiro desafio ao lado dos seus torcedores. Neste sábado (23), no Estádio Bruno Daniel, o time foi burocrático, demonstrou pouca criatividade e acabou superado pelo Nova Iguaçu por 1 a 0, com gol de Gabriel Luiz, aos 20 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Ramalhão ocupa a segunda posição do Grupo A7 com os mesmos três pontos do Nova Iguaçu – o time carioca estreou perdendo em casa para o Cianorte, por 3 a 1 -, mas as duas equipes devem perder posições com o complemento da segunda rodada, neste domingo (24), que terá mais três partidas pela chave.

O único gol da partida saiu de bola parada. Após cobrança de escanteio da esquerda, Yan ajeitou para o meio da área e Gabriel Luiz subiu sozinho, dentro da pequena área, para mandar para a rede.

Após ficar em desvantagem, o Ramalhão demonstrou nevosismo e não conseguiu articular boas jogadas de ataque. A principal deficiência era no meio de campo, que não contava com jogador criativo, desta maneira as principais investidas eram as jogadas pelas pontas, facilmente neutralizada pelo time carioca.

Na próxima rodada da Série D, o Santo André terá pela frente o clássico contra o São Bernardo, sábado, às 15h, novamente no Estádio Bruno Daniel.