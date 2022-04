Rafaella Santos troca farpas com perfil de Instagram após brincadeira

23/04/2022 | 15:10



Rafaella Santos é uma pessoa de muito destaque na internet! A influenciadora ficou conhecida por ser irmã do jogador de futebol Neymar Jr., mas possui personalidade própria e vive causando por aí.

Após a musa da escola de samba Salgueiro fazer seu desfile na sapucaí, um Instagram de fofocas acabou a alfinetando pelo seu jeito de sambar. Na publicação foi dito: Ela inventa o samba dela, e na legenda, Mais dura que minha conta bancária.

Rafaella não deixou barato, e escreveu: Pena que sua conta bancária não é igual a minha!

Em seguida, a página respondeu: Agradeça ao Neymar.

Eita! A postagem recebeu muitas críticas, e Rafaella novamente se posicionou, direcionando sua fala aos que estavam a ofendendo: Qual o problema de vocês em ofender os outros? Respondi ele, conforme foi o comentário dele, e na brincadeira! Vocês não me conhecem pra falar de caráter e humildade, "ser irmã do Neymar" vocês acham que isso me ofende? Que isso!!!!! Me deixa muito feliz! E pode deixar que aos jurados aqui, vou fazer mais aulas sim, nunca disse que sabia sambar perfeitamente, tenho MUITO que aprender, sou nova nisso, não nasci no samba, se duvidar nem funk eu sei dançar direito! Respeito todos os comentários, mas não precisa ofender não, até porque ninguém aqui convive comigo! E se quiser saber, procura saber um pouquinho mais da minha vida, o que eu realmente faço, além de ser irmã do Neymar! Paz galerinha!

Depois, a conta veio a público dizer que conversou com a musa e tudo estava resolvido: Gente, eu e a Rafaella já conversamos no privado e tá tudo resolvido. Ela foi uma fofa comigo. Agora somos amigas e já vamos fazer aulas com a Globeleza pra arrasar na Sapucaí no ano que vem! KKKKKKKKKKKKK.

E até Neymar Jr. apareceu e deixou um comentário desta vez:

Mais um HATER a fã.

Que bom que tudo foi resolvido, né?