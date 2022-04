'Hijack': Apple TV+ anuncia produção de série com Idris Elbra

23/04/2022 | 14:30



O serviço de streaming Apple TV+ anunciou a produção de Hijack, uma nova série de suspense protagonizada por Idris Elba. Na trama, que terá sete episódios, ele viverá Sam Nelson, empresário de sucesso que terá que elaborar uma estratégia arriscada para salvar vidas em um avião sequestrado com destino a Londres.

Além de ator, Elba será um dos produtores executivos da atração, junto ao diretor Jim Field Smith, a Georges Kay, que escreve a história, Jamie Laurenson, Hakan Kousetta e Kris Thykier.

Hijack, que ainda não tem data definida de estreia, será produzida pela 60Forty Films e Idiotlamp Productions, em associação com a Green Door Pictures, produtora de Idris Elba.

Entre diversos trabalhos no cinema e TV, o artista ficou marcado por sua passagem em franquias como Thor, Os Vingadores e Velozes e Furiosos, além de ter interpretado Stringer Bell em The Wire o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela na cinebiografia Mandela: Longo Caminho para a Liberdade, e marcado presença em alguns episódios da versão norte-americana da série The Office. O artista também está presente no ramo musical, em que atua como DJ.