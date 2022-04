PM prende em São Caetano criminoso com 20 cartões bancários

Do Diário do Grande ABC



23/04/2022 | 13:39



Acionados pelo Copom (Central de Operações da Polícia Militar), policiais militares do 6º BPM/M (Batalhão de Polícia Militar Metropolitano) prenderam na manhã deste sábado, em São Caetano, um homem com 20 cartões bancários.

O homem estava no interior de agência bancária na Rua Visconde de Inhauma. No momento da chegada dos PMs ele fazia diversos transações nos caixas eletrônicos. Com o criminoso foram apreendidos, além dos cartões, R$ 1.800 e a chave de veículo estacionado em frenta à agência.

O indivíduo foi encaminhado à delegacia e aguarda os procediimentos pela Justiça.