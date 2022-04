Forte vento causa medo na região na manhã deste sábado

Do Diário do Grande ABC



23/04/2022 | 12:41



Vento forte atingiu a região na manhã dete sábado e trouxe preocupação aos moradores. O tempo ficou nublado e, a seguir, ventania de poucos minutos causou medo nas cidades do Grande ABC. Nas redes sociais havia relatos inclusive de destelhamentos, queda de toldos, manequins em portas de lojas, falta de energia elétrica e de oscilações no fornecimento por causa do vendaval.

Uma árvore teria caído sobre um transeunte na Coronel Oliveira Lima, Centro de Santo André. Ele teria sido socorrido ao hospital. Mas, de acordo com a cabo Vanessa Ávila, do Corpo de Bombeiros, não havia ocorrência nesse sentido.

Na Rua Marquesa de Santos, na Vila Assunção, em Santo André, uma árvore caiu para dentro do Parque Ipiranguinha. O departamento de trânsito da Prefeitura isolou o local. Não houve vítimas.

Outros municípios da Região Metrolpolitana vizinhos às sete cidades, da Baixada Santista e até de outros Estados também sofreram com a intempérie.