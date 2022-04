Após recente divórcio, Lucas Lucco nega affair com Gabi Versiani: Não penso em me relacionar com alguém

23/04/2022 | 12:10



Está rolando vapo vapo ou é só amizade? Lucas Lucco não gostou nadinha de ver o seu nome circulando em boatos e decidiu passar a limpo a história de que estaria tendo um affair com Gabriela Versiani, ex de Kevinho. Não faz muito tempo que o sertanejo anunciou o fim do casamento com Lorena Carvalho, mãe de seu filho, e achou melhor se pronunciar:

Conheço a Gabi há muitos anos. Nós somos da mesma cidade, lá do interior de Minas Gerais. Nós também temos vários amigos em comum e talvez seja por isso que estão surgindo os rumores. Estou sozinho e por enquanto não penso em me relacionar com alguém, disse ao Leo Dias.

Ainda segundo o colunista, os rumores do romance começaram quando os fãs de Lucco notaram que alguns Stories postados por ele foram gravados na casa da moça. No entanto, Versiani confirma:

Lucas e eu nos conhecemos há muitos anos porque somos da mesma cidade e temos muitos amigos em comum. Não há nada além disso!