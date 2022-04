Sheron Menezzes e Paulo Camelo se casam em praia de Saquarema

23/04/2022 | 11:10



Ela disse SIM! Sheron Menezzes se casou com Saulo Camelo na última sexta-feira, dia 22. A cerimônia aconteceu ao ar livre no Castelhana Praia Hotel, em Saquarema, no Rio de Janeiro, e reuniu amigos e familiares do casal.

Entre os convidados estava a atriz Juliana Alves e Juliana Sana, repórter do programa É de Casa. Minutos antes de trocar as alianças, Sheron mostrou nas redes sociais que ganhou uma massagem relaxante. Horas depois, ela voltou para revelar:

- Enfim, eu casei. Já estava casada e hoje foi a festa. Para o Saulo, a festa não tem fim e estou muito feliz!

Vale lembrar que Sheron e Saulo já haviam oficializado a união no civil em abril deste ano. Os pombinhos estão juntos já dez anos e são pais de Benjamin, de quatro anos de idade. Fofos, né?!