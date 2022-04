Gravidíssima, Viviane Araújo chega na Sapucaí acompanhada do marido e desfila com barriga à mostra

23/04/2022 | 10:11



Que a Viviane Araújo ama um desfile de Carnaval, todo mundo já sabe! Neste ano, mesmo grávida, a atriz fez questão de marcar presença no sambódromo. A futura mamãe chegou na Marquês de Sapucaí acompanhada do marido, Guilherme Militão, e deixou a barriga à mostra.

Viviane desfilou pela Salgueiro na última sexta-feira, dia 22. A escola de samba trouxe a pauta da resistência negra como enredo - a a roupa de Araújo era digna de uma Rainha de Bateria. A artista surgiu vestida como Cabloca Jurema, entidade das religiões de matriz africana. O look era composto por muito brilho e penas... um verdadeiro luxo! Já o marido, optou por uma composição mais básica e usou o abadá da escola.

A musa provou que grávidas também têm samba no pé e deu um verdadeiro show no sambódromo. Por mais que a roupa escolhida cobrisse mais o corpo do que as peças geralmente usadas por Araújo na avenida, ela ainda deixou sua barriguinha à mostra.

Depois de dois anos sem pisar na avenida, Vivi aproveitou ao máximo o desfile! A Rainha de Bateria agitou e comoveu a arquibancada, que vibrou pela artista.