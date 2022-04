Pedro Scooby confessa que nem todos os ex-BBBs serão convidados para seu casamento

23/04/2022 | 10:11



Pedro Scooby mal deixou o BBB22 e já caiu na folia! Ele e sua esposa, Cintia Dicker, foram vistos nos desfiles da Marquês de Sapucaí, que o brother sonhava desde a época do confinamento na casa mais vigiada do país. E detalhe: ele entregou que nem todos os participantes serão convidados para o seu casamento.

Os pombinhos estavam no maior romance e foram flagrados trocando beijos em diversos momentos. Porém, como nem tudo são flores, Scooby conversou com a coluna de Leo Dias e deu algumas declarações polêmicas. Ao ser questionado se a lista para a festa de casamento com Cintia aumentaria após as novas amizades que fez no BBB22, o atleta deu a entender que não abriria muitas exceções. Eita!

Ainda assim, Pedro afirmou que alguns de seus colegas provavelmente marcarão presença no evento. A coluna insistiu e questionou outra vez se todos os participantes do reality receberiam convites e o atleta desconversou: É...vamos ver.

Os pombinhos já são casados no cartório em Portugal, mas, antes de Scooby entrar no BBB, os dois falavam sobre oficializar a relação no Brasil também. E claro, com direito a uma festança com amigos e familiares. Enquanto a data e os detalhes da cerimônia não são definidos, o casal continua curtindo momentos fofos juntos! Muito lindos, né?