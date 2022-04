Maju Coutinho aposta em look metalizado e faz sucesso na transmissão do Carnaval

23/04/2022 | 09:11



O Carnaval 2022 chegou com inúmeras oportunidades para arrasar nos lookinhos. Maju Coutinho, por exemplo, fez o maior sucesso com o modelo metalizado. Na última sexta-feira, dia 22, a jornalista fez a sua estreia como âncora da transmissão do Carnaval do Rio de Janeiro, substituindo Fátima Bernardes, e arrancou elogios dos telespectadoras.

Quando me arrumo, penso em mim e penso em presentear o outro, em mostrar cuidado, carinho. É justamente isso que queria mostrar: cuidado, preparação pra o retorno desse evento tão esperado. E escolhi brilho pra trazer a sensação de energia, luz e força. Pra eu levar com leveza e alegria a transmissão disse.

Na mesma hora, o Twitter lotou de elogios:

Gente, a Maju está uma musa, que mulherão, escreveu um.

Impecável. Linda. Elegantérrima, disse outro.