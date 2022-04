Tatá Werneck brinca com Rafael Vitti após ver novo namoro de Fernanda Souza: Trocaria o Rafa pela Sandy

23/04/2022 | 09:11



Fernanda Souza não só chocou a internet ao assumir o relacionamento com Eduarda Porto como também abalou as estruturas de alguns casais. Tatá Werneck parabenizou a amiga, mas não perdeu a chance de brincar com o assunto. No Twitter, a humorista disse que a informação causou uma crise em seu casamento. O motivo? Ela trocaria o marido, Rafa Vitti, por Sandy. Sem perder o clima de brincadeira, a resposta do ator surpreendeu a esposa.

Depois de ver a notícia linda da Fernandinha eu falei para o Rafa: Quero que saiba que eu trocaria você pela Sandy, e ele disse: Eu também. Agora sim estamos em crise, escreveu.

Tem mais! Horas antes, Werneck usou as redes sociais para falar sobre a sua participação no desfile da São Clemente, que homenageou Paulo Gustavo neste Carnaval 2022. A atriz explicou que sua colaboração no evento foi apenas uma exceção que abriu em seu isolamento social.

Vou com minha máscara e vou tirar só na hora do desfile. Confesso que estou bem nervosa. Mas se eu não estivesse nessa homenagem iria me arrepender muito. Peço de antemão desculpas caso alguém me ache antipática. O laudo é cagaço, ela desabafou, revelando o medo de contrair a Covid-19 por conta de sua filha, Clara Maria, que ainda não foi vacinada.

Apesar de ter confirmado presença no desfile, Tatá não foi vista em nenhuma transmissão. Os internautas, por sua vez, acharam estranha a situação e muitos se mostraram decepcionados e preocupados com sua ausência.

Tudo muito estranho nesse desfile da São Clemente? a Tata Werneck disse que iria vencer os medos e ir e não a vi em momento nenhum, comentou uma fã.

Fiquei acordada até agora para ver a Tata Werneck na TV e ela não apareceu, disparou outra.