Santo André desafia no Brunão o Nova Iguaçu-RJ pela Série D

Francisco Lacerda

Do Diário do Grande ABC



23/04/2022 | 08:22



O Santo André faz hoje, às 15h, no Bruno Daniel – que recentemente ganhou gramado sintético –, contra o Nova Iguaçu-RJ, a estreia em casa em partida válida pela segunda rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O Ramalhão vem de vitória sobre o Pérolas Negras-RJ, por 2 a 1, em duelo no Estádio do Trabalhador, em Resende, no Rio de Janeiro, gols de Cledson e Tiago Ulisses. Já os cariocas foram derrotados em seus domínios pelos paranaenses do Cianorte. O Ramalhão está em segundo lugar no Grupo A-7, com três pontos, mesma pontuação do Cianorte, que na estreia bateu o mesmo Nova Iguaçu por 3 a 1, fora de casa. O time da região, portanto, está em desvantagem nos critérios de desempate.



Nesta semana a equipe do técnico José Carlos Palhavan apresentou mais dois reforços, os laterais Eliandro e Ruan, que retornam após período de empréstimo ao São Bento, de Sorocaba, que ascendeu à elite do Paulistão em 2023.



Nas próximas rodadas o Ramalhão tem pela frente o dérbi contra o São Bernardo FC, dia 30, também no Brunão; depois visita o Cianorte, no Paraná, dia 8 de maio; e finaliza a primeira fase em casa contra o Oeste de Barueri, dia 15.



Os ingressos para o duelo de hoje custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).