Santo André vai a Sorocaba pegar Pró-Esporte pela Liga

Francisco Lacerda

Do Diário do Grande ABC



23/04/2022 | 08:19



A AD Santo André vai a Sorocaba em visita à equipe da Pró-Esporte pela LBF (Liga Brasileira de Basquete), em jogo marcado para as 16h, no ginásio da Escola Portal, pela oitava rodada da primeira fase da competição. O time andreense vai em busca do resultado positivo mesmo atuando longe de seus domínios.



Até aqui, a equipe andreense acumula cinco vitórias e duas derrotas, e ocupa a terceira colocação na tabela de classificação, com 12 pontos, atrás apenas de Sampaio Basquete, com 14, e Sesi Araraquara, também com 12, mas à frente nos critérios de desempate.



Para o técnico Rafael Souza, a expectativa é de mais um confronto difícil, como vem sendo a tônica da competição nacional até aqui. “Mais um jogo duro na LBF. É uma equipe que joga com um garrafão forte e armadora muito habilidosa. Esperamos duelo duro, mas estamos nos preparando da melhor maneira para encarar esse compromisso difícil que teremos em Sorocaba”, comentou o comandante.



Na última vez em que esteve em quadra, o time andreense foi superado pelo UniSociesc/BF Blumenau, por 83 a 80, em partida fora de casa. Já a equipe sorocabana, que é a décima colocada na classificação geral, com sete derrotas, foi superada pela Sodiê Doces/Mesquita/LSB-RJ, por 84 a 69, mesmo jogando em casa.