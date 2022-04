EC São Bernardo vai a Marília em busca da classificação

Francisco Lacerda

Do Diário do Grande ABC



23/04/2022 | 08:08



EC São Bernardo vai ao Interior para encarar o Marília em jogo decisivo, às 15h, pela sexta e última rodada da segunda fase da Série A-3 do Campeonato Paulista. Cachorrão, oito pontos; Capivariano, sete; Noroeste, seis; e o próprio MAC, cinco, chegam com chances de classificação no Grupo 2 às semifinais da competição.



Ao time do técnico Renato Peixe, líder, mas que perdeu a oportunidade de definir a passagem à próxima fase no empate em casa, semana passada, com o Norusca, o empate basta para avançar. O atacante Bessa, que cumpriu suspensão, volta à equipe, enquanto o meia Christopher e o zagueiro Alexandre estão fora, ambos suspensos. As equipes já se enfrentaram duas vezes no torneio, com um empate e uma vitória do time da região. Prevendo jogo difícil no Interior, o treinador pede atenção à partida. “Temos que encarar assim, porque ainda é grupo nivelado. Será fundamental estarmos atentos a todos os detalhes, já que o adversário é forte dentro de casa e estará com apoio da torcida. Vamos em busca do resultado positivo.”



Já no Marília o treinador Guilherme Alves vai poder escalar o atacante Warlei e o volante Anderson Brito, que retornam depois de suspensão. A má notícia é que o zagueiro Danillo Carioca, os meias Pedrinho e Wendel Junior, o volante Matheus Luvizetto, e o atacante Maranhão permanecem no departamento médico. O Tigre de Marília ‘ressurgiu das cinzas’ no campeonato após vitória por 2 a 1 semana passada sobre o Capivariano fora de casa.