Márcio Chaves sairá a federal por Santo André

Do Diário do Grande ABC



23/04/2022 | 07:58



Ex-secretário de Saúde de Santo André, Márcio Chaves (PSD) se prepara agora para enfrentar as urnas, quando pretende disputar o cargo de deputado federal na eleição de outubro. A decisão de buscar uma vaga na Câmara tem relação com o fato de Santo André estar há 20 anos sem representante no Parlamento federal. “A cidade não elege diretamentE um deputado federal desde 2002 (Professor Luizinho). Dentro dessa reflexão, acho que seria interessante colocar o nome para avaliação do grupo que hoje está em torno do prefeito Paulo Serra (PSDB)”, disse. “Com minha saída da secretaria, agora vou ter condições de ampliar esse debate.”



Para Márcio, no entanto, é importante que o grupo possa estar representado em uma única candidatura a federal. O vice-prefeito Luiz Zacarias (PL) e o ex-secretário-executivo estadual de Habitação Fernando Marangoni (União Brasil) também se colocam como representantes da gestão de Paulo Serra na disputa federal. “Santo André tem um colégio eleitoral importante, mas acredito que para representar o pensamento e fortalecer a atual gestão, devemos focar em uma candidatura do grupo político”, afirmou.



Nem o fato de estar no PSD, que terá candidatura própria ao governo do Estado, é visto como um problema para o apoio à candidatura. “Haverá o segundo turno e necessidade de discutir alianças. E governador e presidente vão precisar do apoio e da força do PSD.”



Ainda que represente Santo André nas urnas, Márcio entende que, na campanha, será necessário travar discussão sobre políticas públicas para toda a região, como o combate às enchentes. “Isso passa por uma política de saneamento regional. Não será resolvido com um piscinão aqui ou acolá.” Outro tema, segundo o ex-secretário, é a busca por caminhos para formação profissional dos jovens do Grande ABC. “Nós temos a UFABC (Universidade Federal do ABC), vários centros universitários e precisamos discutir como se integram dentro de uma política de qualificação”, explicou Márcio Chaves.



Para ele, a experiência na Saúde andreense, ainda mais durante o auge da pandemia, também será uma bandeira de campanha. “É importante porque demonstra que tenho o compromisso de fortalecimento do SUS (Sistema Único de Saúde) e das políticas voltadas às pessoas mais vulneráveis.”