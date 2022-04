Câmara de São Caetano aprova 7% de reajuste para funcionários

Daniel Tossato

Diário do Grande ABC



23/04/2022 | 07:54



Os vereadores de São Caetano aprovaram nesta semana reajuste de 7% para os funcionários da Câmara. Além disso, o Legislativo autorizou aumentar os valores do vale-transporte e da cesta básica para servidores.



Conforme estabelece o projeto que foi avalizado pelos parlamentares de São Caetano nesta semana, o aumento será aplicado de forma retroativa ao mês de março. A medida beneficia servidores ativos, inativos e aqueles que estão em disponibilidade do Legislativo.



“A tabela de vencimentos dos servidores públicos em geral, do quadro da Câmara de São Caetano, ativos, inativos e em disponibilidade, fica recomposta em 7%, retroativo a 1º de março de 2022. A cesta básica, a que se refere o artigo 3º da lei número 5.755, passa a ser de R$ 349,90, retroativa a 1º de março de 2022. O vale-transporte, a que se refere o artigo 4º da lei número 5.755, passa a ser de R$ 286,22, retroativo a 1º de março de 2022”, sustenta o projeto da mesa diretora da Câmara, e que foi aprovado pelos parlamentares.



Conforme tabela obtida pelo Diário, o valor do vale-transporte era de R$ 204,44, enquanto a cesta básica estava em R$ 245,64. Os dados foram obtidos junto ao portal da transparência da Câmara. O aumento deverá ser repassado a aproximadamente 200 servidores, ativos e inativos.



Em 2020, a Câmara de São Caetano apareceu entre as que mais elevaram gastos com pessoal no Grande ABC. Àquela época, antes da pandemia, o Legislativo gastou R$ 2,8 milhões a mais do que em 2019 para garantir reajuste salarial aos servidores da casa.



Questionada sobre qual seria o impacto nas contas do Legislativo, a Câmara não informou até o fechamento desta edição.



EXECUTIVO

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), ainda aguarda negociação com o Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos) de São Caetano para definir o percentual de reajuste que será concedido ao funcionalismo.



Na semana retrasada, Auricchio afirmou que a majoração salarial deveria ocorrer até o fim do mês, já que estudo estava em curso para que o repasse fosse concretizado.



Ao Diário, ontem, José Auricchio Júnior manteve o cronograma e estimou que a negociação com o sindicato deve ser encerrada na semana que vem.



“O índice de reajuste ainda está em negociação entre o Executivo e o pessoal do sindicato. Espero que na semana que vem já tenhamos algo mais concreto para anunciar”, afirmou o prefeito Auricchio.