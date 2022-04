Política de precaução

Do Diário do Grande ABC



22/04/2022 | 23:59



Moradores de São Caetano devem ter à disposição até o fim de 2023 um pronto atendimento cardiológico, iniciativa inédita no Grande ABC. O governo reservou R$ 15 milhões no Orçamento para a implantação da unidade, que vai funcionar no Complexo Hospitalar de Clínicas, no bairro Santa Paula, durante 24 horas. O anúncio foi feito pelo prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).



A iniciativa de Auricchio merece elogios. São Caetano é a cidade do Grande ABC com população mais idosa, faixa etária que reúne pessoas propensas a desenvolver doenças cardiovasculares, como pressão alta e arritmia. Dados da Fundação Seade, do governo do Estado, estimam que o município terá 70 mil moradores com 60 anos ou mais em 2030, ou seja, daqui a apenas oito anos.



Aumentar a atenção a essa parcela da população, uma das principais tarefas do pronto atendimento proposto por Auricchio, é, portanto, fundamental porque, segundo estudos mais recentes, muitos dos pacientes sequer sabem que sofrem do coração.



Doenças cardiovasculares, como bem lembra a Opas (Organização Pan-Americana de Saúde), são a principal causa de morte nas Américas. Dois milhões de indivíduos perdem a vida anualmente devido a problemas relacionados ao coração. A entidade diz que mais pessoas morrem globalmente a cada 12 meses de doenças cardiovasculares – principalmente as isquêmicas do coração e AVCs (Acidentes Vasculares Cerebrais) – do que por qualquer outra razão. Os casos aumentam especialmente nos países de baixa e média rendas, como o Brasil.



Município que lidera dez em cada dez levantamentos de qualidade de vida no Brasil, São Caetano deve servir de modelo em gestão pública, especialmente no setor da saúde. Gestores das outras seis cidades do Grande ABC, portanto, têm a obrigação de se espelhar no prefeito vizinho para ampliar a rede de socorro cardiológico em suas respectivas administrações. Doenças do coração, infelizmente, matam muito e indistintamente na região, sem observar fronteiras geográficas.