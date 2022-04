'BBB 22': Paulo André é o primeiro finalista e Globo já anuncia atrações da final

22/04/2022 | 20:36



Paulo André venceu a última prova do Big Brother Brasil 22 e é o primeiro finalista da edição. A prova de resistência ultrapassou 19 horas de duração e acabou quando Arthur Aguiar foi desclassificado por não apertar o botão.

Douglas Silva e Eliezer foram eliminados ao longo do dia por cometerem erros durante a competição e enfrentam o último paredão da temporada junto com Arthur.

Pouco tempo antes do atleta se tornar o primeiro finalista do reality, a Globo anunciou os shows da grande final, que ocorre na terça-feira, 26 de abril. Assim como na edição de 2021, as cantoras do grupo 'camarote' da edição estão entre as atrações.

Eliminação de Pedro Scooby

Para anunciar a saída de Pedro Scooby do BBB 22 nesta quinta-feira, 21, Tadeu Schmidt fez um discurso acolhedor e cheio de elogios ao surfista, que agradeceu o apresentador ao final do programa.

Quem ficou bastante abalado com a eliminação do amigo foi Paulo André, que foi reconfortado por Tadeu e pelos colegas de confinamento. Mesmo emocionado, o atleta se manteve firme e venceu a última prova

Douglas Silva e Eliezer desclassificados

A prova final é patrocinada pela Fiat e quem resistir por mais tempo acertando as regras da disputa será o vencedor. Os brothers revezam em três estações que possuem diferentes finalidades. Na primeira, ficam com um dos braços presos a um poste enquanto sofrem com efeitos do clima, como chuva, calor, vento e neblina.

Na segunda, precisam ficar dentro de um carro com as portas fechadas e, na terceira, têm de carregar o porta-malas de um carro com os itens corretos em um tempo cronometrado.

Douglas Silva foi eliminado após mais de 10 horas de prova por deixar cair a luva de boxe do porta-malas do carro. Já Eliezer foi desclassificado após 15 horas de resistência por trocar os objetos da garagem de lugar.