Santo André, cidade amiga dos animais

Do Diário do Grande ABC



22/04/2022 | 23:59



Santo André é pioneira em políticas públicas voltadas à proteção e à preservação ambientais e, por isso, a administração está sempre em busca de fomentar projetos e iniciativas que possam contribuir para cidade mais sustentável e adequada às realidades globais. Colocamos com uma das prioridades da gestão andreense o fomento às ações de bem-estar animal. Assim, em 2017, foi instituída a Secretaria de Meio Ambiente e criado o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. A partir de então, conjunto de práticas é desenvolvido em prol da proteção e defesa dos animais, tanto os domésticos quanto os silvestres, de forma responsável e com vistas a incentivar a responsabilidade compartilhada entre todas as partes.



Sabemos que as questões que envolvem os pets têm ganhado cada vez mais força ao longo dos anos. O número de pessoas que adquiriram um bichinho é crescente e famílias e tutores estão sempre em busca de alternativas para lazer com seus animais, cuidados com a saúde, entre outros. Assim, surgiu o Programa Moeda Pet, realizado mensalmente pelo Departamento de Bem-Estar Animal, cuja premissa é que a população descarte adequadamente garrafas plásticas e receba, em troca, um quilo de ração para cães ou gatos.



Ciclo simples, que colabora diretamente com o meio ambiente – ao permitir dar destino correto às garrafas, encaminhando o material às cooperativas de reciclagem –, com a saúde dos bichos de estimação da nossa gente e aqueles de protetores voluntários, que dedicam carinho e cuidados. Para o sucesso da iniciativa, contamos com parceiros privados, que doam as rações para o banco de rações. O Moeda Pet acumula ótimos resultados, com participação de mais de 3.000 moradores e entrega de quase dez toneladas de ração.



Seguimos trabalhando em outras frentes, de forma estruturada, viabilizando ainda mais ações referentes à temática (fiscalização de maus-tratos, resgate e encaminhamento de animais silvestres, ações entre as secretarias da Saúde e Educação etc), bem como a implantação de pet praças e pet parques. O espaço especial dedicado ao lazer dos animais de estimação saiu do papel durante esta gestão e o seu uso favorece também a saúde humana, por meio da convivência harmoniosa entre moradores e seus pets. Os andreenses têm à disposição quatro pet parques – nos parques Celso Daniel, Chácara Pignatari, Regional da Criança e Ipiranguinha – e, neste mês, entregaremos o quinto local, no Parque Norio Arimura, no Parque Capuava. Todas as frentes de trabalho constituem articulação em conjunto, que são exemplos de política pública integrada e essenciais para a cidade do futuro que queremos.



Fabio Picarelli é secretário de Meio Ambiente de Santo André.

PALAVRA DO LEITOR

Novos eleitores

Agora falta curso rápido e neutro para ensinar o que cada cadeira representa antes que saiam por aí idolatrando mais porcaria como os mais velhos têm feito (Tribunal Superior Eleitoral registra recorde no alistamento de eleitores de 15 a 18 anos).

Diego Courel Montanari

do Facebook



Atento e Toyota

O prédio da Atento (em São Bernardo) é vítima de alagamento toda época de chuvas fortes (Consórcio convida Atento e Toyota para debater saída). A Atento está perdendo clientes pela prestação de serviço ruim. (A empresa) Não está aguentando manter aquele prédio todo, melhor realocar para as outras unidades e colocar as pessoas em home office. Infelizmente o futuro das empresas é cortar gastos, porque reduzir já não resolve mais.

Andreia Kerekes

do Facebook



Daniel Silveira – 1

Se o deputado Arthur Lira quisesse poderia ter cassado o mandato do falastrão (Lira recorre ao Supremo Tribunal Federal para Câmara decidir sobre cassação em casos como o de Daniel Silveira). Agora vem com conversa para enganar, tentando mudar o fato consumado! O Congresso pode acabar com o foro por prerrogativa de função – privilegiado – ou ser mais rápido para punir seus integrantes. Se depender da Câmara o deputado termina o mandato, é reeleito e vira presidente da casa!

Jairo Giffoni

do Facebook



Daniel Silveira – 2

Nós, Nação brasileira, temos que limpar o Congresso, a fim de não ficarmos de joelho diante de corte política que defende somente seus próprios interesses. Enquanto tivermos político com ‘rabo preso’, não teremos liberdade de expressão. Políticos estão amordaçados pela corte, por motivos escusos. Está muito claro isso! Ministro tem que ser por concurso público, não por indicação política. Senão dá nesta pouca vergonha.

Marco Antonio Soares

do Facebook



Daniel Silveira – 3

O senhor Jair Bolsonaro, que pode estar usando de seu direito de ‘anistiar’ a figura de um cara que desacata a Constituição, nossa lei maior, esquece ser o STF (Supremo Tribunal Federal) o guardião dela. Esta é atitude autoritária que não respeita o STF, afrontando-o e deixando que eleitores indecisos, ainda esperando a terceira via, temam suas atitudes e decidam a contenda já no primeiro turno. Será um tiro pela culatra!

Tânia Tavares

Capital



Daniel Silveira – 4

Finalmente ocorre a merecida condenação do deputado federal Daniel Silveira! Por dez votos a um, ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) aplicaram pena de prisão de oito anos e nove meses para esse filho da era Bolsonaro, que, tal qual faz o presidente da República, sem escrúpulos algum, também afronta as nossas instituições. E mesmo no dia do julgamento, como bom aluno de Bolsonaro, ainda foi capaz de chamar de ‘marginal’ o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes. O parlamentar Daniel Silveira é a cara deste desgoverno, em que aliados e milicianos seguem a mesma cartilha.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)



Daniel Silveira – 5

O ‘instituto da graça’ anunciado por Bolsonaro, anulando condenação estabelecida pelo STF (Supremo Tribunal Federal) contra o deputado federal Daniel Silveira, ainda não transitada em julgado, tem significado gravíssimo. A população brasileira, em pleno aniversário do descobrimento do Brasil – ontem – deveria estudar, compreender e se colocar em fileira de combate democrático para reverter na próxima eleição o voto dado equivocadamente em 2018 e extirpar de vez do poder este presidente da República com claras aspirações ditatoriais e toda sua corja, que jamais poderiam ter tido sua entrada permitida nos lugares de governo, tão solenes como importantes para nossa vida.

Ruben J. Moreira

São Caetano