Andreense é o primeiro finalista do BBB22

22/04/2022 | 20:15



O andreense Paulo André, mais conhecido como PA, venceu a última prova de resistência do BBB22 e garantiu a primeira vaga da final do programa. Após mais de 19 horas de disputa acirrada, o atleta venceu o brother Arthur Aguiar, que finalizou o percursso antes mas foi desclassificado porque não apertou o botão a tempo, e garantiu pelo menos o terceiro lugar do reality.

Além da vaga na final, Paulo André também ganhou um carro da Fiat, presente que dedicou a sua mãe. “Mãe, ganhei teu carro. Te amo, finalista. Esse carro é seu. PAzinho, te amo muito. Pai e mãe, amo muito vocês”, gritou emocionado ao saber do resultado.

O atleta também dedicou a vitória para o amigo Scooby, que deixou o confinamento na noite de quarta após ser o mais votado em um paredão entre Eliezer e Douglas Silva. “Te amo muito, Scooby. Essa é pra você”, finalizou.