Santo André, São Bernardo e Diadema devem ficar sem água neste sábado

22/04/2022 | 18:13



Diversos bairros das cidades de Santo André, São Bernardo e Diadema devem sofrer neste fim de semana com a falta de água. A paralisação do serviço ocorrerá a partir das 18h deste sábaddo devido a trabalhos de modernização da ETA (Estação de Tratamento de Água) Rio Grande, localizada em São Bernardo, conforme declarou a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). A companhia não informou a previsão de retorno.

Em São Bernardo e Diadema o abastecimento de água poderá afetar quase todos os bairros dos dois municípios. Já em Santo André, os bairros que poderão ser afetados são: Paraíso, Vila Dora, Vila Boa Vista, Jardim Bela Vista (parte do bairro), Vila Alice, Vila Valparaíso, Vila Floresta, Vila Pinheirinho, Vila São João, Vila Scarpelli, Jardim Ocara, Parque Bandeirante, Vila Apiaí, Jardim Cambuí, Jardim Oriental, Jardim Jamaica, Vila Eldizia, Centro (parte do bairro), Vila Leopoldina (parte do bairro), Vila Marina (parte do bairro) e Vila Bela Vista.

Segundo a companhia, os consumidores que moram na região poderão enfrentar intermitência no abastecimento, e imóveis com caixa-d’água com reservação para ao menos 24 horas, como determina o decreto estadual 12.342/78, não devem sentir alteração.

Moradores podem entrar em contato com a Sabesp pela Central de Atendimento pelos telefones 195 ou 0800 055 0195. A ligação é gratuita.