Walisson revela apoio de Roger e pede casa cheia para duelo da Ponte contra CRB

22/04/2022 | 17:45



A Ponte Preta apresentou mais um reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O volante Walisson, de 24 anos, ex-Athletic, time mineiro que vinha tendo o ex-atacante Roger como treinador, convocou a torcida para o duelo deste sábado, às 16h, no estádio Moisés Lucarelli, pela terceira rodada.

"Quero convidar a todos os torcedores para fazerem uma festa no nosso estádio, nos apoiando, porque vamos correr os 90 minutos para presentear a torcida com a vitória", disse o atleta.

Ele acrescenta que Roger teve um papel importante na decisão de vir para o time. "Ele foi meu treinador e temos amizade, me ajudou muito lá. Roger me disse das características que agradam na Ponte, do cara ter que ser coração, se entregar, e eu sou assim, com muita vontade, muita raça", afirmou.

Revelado pelo União Luziense, o atleta ainda passou por clubes como Holanda-AM, Democrata-GV, Portuguesa-GV e Serra Macaense, além de Volta Redonda e Athletic. Walisson falou ainda sobre os motivos que o levaram escolher a Ponte Preta.

"Estou muito feliz e motivado, jogador que a Ponte contrata sabe que a camisa aqui é pesada e tem que honrar. Darei o meu melhor para agradar à torcida e a mim mesmo, porque sou muito exigente comigo também", finalizou.

Ainda sem vencer na Série B, a Ponte Preta ocupa a 18ª colocação, com apenas um ponto, conquistado no empate sem gols frente ao Grêmio. Na rodada seguinte, perdeu para o Operário por 2 a 0.