Obituário - 24 de abril de 2022

SANTO ANDRÉ

Anna Célia Vaz do Amaral Cuzim, 94. Natural de Igaraí (São Paulo). Residia na Vila Califórnia, em São Paulo, Capital. Dia 20, em Santo André. Cemitério Municipal de São José do Rio Pardo (São Paulo).

Claude Edouard Barbe, 91. Natural da França. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo, Capital.

Joaquim Pereira da Silva, 89. Natural de Tietê (São Paulo). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 20. Jardim da Colina.

João Gomes Patriota, 84. Natural de Sertânia (Pernambuco). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 20. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria da Gloria Joaquim, 84. Natural de Portugal. Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoelina Maria Marciano, 83. Natural de Ipuiuna (Minas Gerais). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 20, cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Jacy Merola, 80. Natural de Amparo (São Paulo). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Sineval Pereira, 80. Natural de Cachoeira de Minas (Minas Gerais). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Jeanete Rodrigues dos Santos, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 20. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Luiz Carlos Rebellato Negrini, 72. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 20. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Edilene Leite de Souza, 44. Natural de Santos (São Paulo). Residia no bairro Morro São Bento, em Santos. Dia 20, em Santo André. Cemitério Areia Branca, em Santos.



SÃO BERNARDO

Josepha Rodrigues Belli, 96. Natural de Mirassol (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Genny Bernardini Nogueira, 93. Natural de Cruzeiro (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Nair Botigeli, 88. Natural de Itápolis (São Paulo). Residia na Vila Independência, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Alcy da Rocha Tinoco, 88. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Maria das Dores Bezerra Viana, 84. Natural do Estado da Paraíba. Residia no Jardim Cantareira, em São Bernardo. Dia 20, em Santo André. Jardim da Colina.

Bernardo Angelo Maria Wiegerinch, 81. Natural de Niterói (Rio de Janeiro). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

José Cândido da Silva, 71. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Tânia Carvalho Bacchi, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Monumento, em São Paulo, Capital. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

José Nezinho Batista, 65. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no bairro Botujuru, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Jucilene Silva de Oliveira Maia, 56. Natural de Euclides da Cunha (Bahia). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Antonio Bizerra de Araujo, 55. Natural de Tupanatinga (Pernambuco). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Rubens Matos de Paula, 54. Natural de Glória do Dourado (Mato Grosso do Sul). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 20, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.

Wanderval dos Santos Silva, 32. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.



D I A D E M A

Josefina Ferreira de Freitas, 80. Natural de Rancharia (São Paulo). Residia no bairro Taboão. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.

Sonia Maria Evangelista da Silva, 65. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema

Cosma Lúcio de Sousa, 53. Natural de Catolé do Rocha (Paraíba). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Expedito Gomes Pereira, 68. Natural de Itacambira (Minas Gerais). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.



RIO GRANDE DA SERRA

Marilúcia Maria de Oliveira, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque América, em Rio Grande da Serra. Dia 20, em Santo André. Cemitério São Sebastião.