Obituário - 23 de abril de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



23/04/2022 | 05:54



SANTO ANDRÉ

Alice Vaccari Vanzei, 85. Natural de Bragança Paulista. Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 19. Memorial Phoenix.

Valter Fattori, 79. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Terezinha de Assis, 71. Natural de Três Corações (Minas Gerais). Residia em Utinga, Santo André. Autônoma. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Roberto Moreira, 69. Natural de Cruzeiro (São Paulo). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 19, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adriana Risomar Costa Alves, 47. Natural do Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Autônoma. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Maria José de Souza, 98. Natural de Campina Grande (Paraíba). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

João Rossin, 93. Natural de Jarinú (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Maria da Conceição Crispim, 91. Natural de União (Piauí). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

João Batista de Souza, 87. Natural de Cascalho Rico (Minas Gerais). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 19, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Sebastião Cícero da Silva, 84. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no bairro Varginha 1, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Margarida Zambello, 84. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Marapé, em Santos (São Paulo). Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Eunice Garcia Costacurta, 84. Natural de Piquerobi (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Neusa Sanciani Pereira, 81. Natural de Bauru (São Paulo). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Eugênia Bonati Rodrigues, 79. Natural de São Bernardo. Residia em São Paulo, Capital. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.

Waldomiro Galego, 74. Natural de Arapongas (Paraná). Residia no Parque Los Angeles, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Alice Jorge Castro, 69. Natural de Adamantina (São Paulo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Roberto Salvader, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Claudete Carvalho de Jesus, 64. Natural de Santo André. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério da Paulicéia.

Cristina de Fátima Spinelli Inhauser, 61. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

João Donizetti Valentim, 58. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

Zenilda Lacerda Abrantes, 53. Natural de Itapetinga (Bahia). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Silvana Andrade de Souza, 51. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Michele Rosa Bastazin, 42. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Terezinha Conceição Silva, 42. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.



D I A D E M A

Erasmo Pereira de Lima, 82. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Geraldo Alves dos Reis, 80. Natural de Sento Sé (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 19. Jardim da Colina.

José Oliveira Silva, 78. Natural de Tanhaçu (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 19. Vale da Paz.

José Oliveira dos Santos, 74. Natural de Ingazeira (Bahia). Residia no bairro Pìraporinha, em Diadema. Dia 19. Vale da Paz.

Célia Maia da Silva, 57. Natural de Presidente Epitácio (São Paulo). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria dos Remédios de Oliveira, 48. Natural de Picos (Piauí). Residia no Jardim Cibele, em São Paulo, Capital. Dia 19, em Diadema. Cemitério Municipal em Itaquera, São Paulo, Capital.

Raquel Batista Nazaré, 33. Natural de Itacarambi (Minas Gerais). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.



RIBEIRÃO PIRES

Valdeci Quirino de Lima, 78. Natural de Correntes (Pernambuco). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.

Welder de Souza Oliveira, 24. Natural de Piatã (Bahia). Residia no Jardim Santa Inês, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.