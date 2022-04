Pedro Scooby fala sobre seus apagões durante o BBB22: -Aqui fora eu não era assim

22/04/2022 | 14:11



Pedro Scooby deixou o BBB22 na última quinta-feira, dia 21, mas uma coisa é fato: seu carisma com certeza conquistou praticamente todos os fãs do reality. Em sua Entrevista com o Eliminado, o surfista comentou sua trajetória e destacou que não faria nada diferente.

- Eu não tinha como ser uma pessoa diferente do que eu fui. Fui aquilo ali e era para ser aquilo. O meu maior prêmio foi quando eu comecei a encontrar as pessoas fora do BBB e, até hoje de manhã, todo mundo falou: Você é meu campeão! Essa foi a minha vitória e é isso que eu vou levar para a vida.

Sobre suas maiores conquistas no reality, ele disse que foram suas amizades com Douglas Silva e Paulo André, e também declarou torcida aos amigos:

- O DG é aquele brother que eu sei que vou ligar para a gente se encontrar, dar uma volta, estar sempre em contato, falando da vida, viajar com as famílias junto. Com o PA parece uma relação de irmão mais novo. Aquela relação de ter o carinho, de ficar discutindo toda hora, de viver as coisas e querer fazer tudo junto. Qualquer um dos dois que ganhar vai ser incrível. Não quero colocar um ou outro na frente porque os dois são muito merecedores. Quem não chegar em primeiro ocupa o segundo lugar e, em terceiro, o Arthur.

Scooby também comentou sobre seus apagões ao longo do reality, que divertiram o público e deram o que falar.

- É muito louco porque, aqui fora, eu não era assim. Eu tinha alguns poucos momentos assim na minha vida. Mas, como meus pensamentos sempre foram bem alinhados, eu não tinha que ficar fritando a mente como no BBB, pensando no que estava acontecendo fora do confinamento, na minha família, acho que nunca tinha acontecido desse jeito. Nunca foi uma coisa tão perceptível. No BBB eu pensava muito em outras coisas. Então, quando o assunto não estava me interessando tanto, meu pensamento fluía para o que eu estava pensando no momento e, quando eu voltava, eu ainda estava no assunto de antes. E a galera deu risada! Mas eu acho muito engraçado porque é o meu jeito mesmo. Isso nunca me atrapalhou com nada, nem no surfe, nem com meus filhos, então está tudo certo.

E quer saber quais são os próximos passos de Scooby? Ele contou!

- Quero muito voltar a treinar. Tem alguns compromissos que ainda tenho que cumprir antes, mas eu quero mesmo é voltar para a minha vidinha em Portugal, do mesmo jeito que eu deixei, e que é muito maravilhosa, cheia de amor, de alegria e de paz. Quero voltar para ela e poder treinar.