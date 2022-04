Maurício Mattar e Guilherme Fontes recriam famosa cena de 'A Viagem'

22/04/2022 | 12:25



A novela A Viagem, exibida pela TV Globo em 1994, abordou questões pós-morte, com o personagem Alexandre, interpretado por Guilherme Fontes, que se matou e seu espírito retornou para assombrar os vivos.

Uma das cenas mais marcantes da trama é quando Alexandre atormenta Théo, seu cunhado vivido por Maurício Mattar.

Os dois atores se reencontraram na última semana e resolveram recriar as imagens.

"Eu, semana passada na gravação do meu novo show, recebi a presença surpresa do meu irmão querido Guilherme Fontes e aproveitamos para reproduzir a cena mais conhecida da novela A Viagem: Alexandre atormentado o Théo", escreveu Maurício no Instagram.