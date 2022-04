No Carnaval, Ana Maria Braga aparece fantasiada de Tina Turner

22/04/2022 | 11:11



Ana Maria Braga é o tipo de apresentadora que não tem medo de inovar nas escolhas de seus penteados e sempre aparece com os fios diferentes, seja usando alguns tipos de perucas ou até mesmo pintando e cortando os próprios cabelos. Em 2022, é claro, não está sendo diferente.

Nesta sexta-feira, dia 22, em plena temporada de Carnaval, a apresentadora aproveitou para dar uma inovada no visual! Ana Maria Braga apareceu fantasiada de Tina Turner - com o cabelo e as roupas típicas da cantora durante os anos 1980.

O programa começou de forma divertida, com uma música da Rainha do Rock e Ana arrasando no look. Demais, né?!