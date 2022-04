Após sair do BBB22, Pedro Scooby dispara: Os deuses do Carnaval conspiraram pra eu ser eliminado

22/04/2022 | 11:11



Pedro Scooby, último eliminado do BBB22, participou do Mais Você desta sexta-feira, dia 22. Em conversa sincera com Ana Maria Braga, o brother fez uma análise de sua passagem pelo jogo e confessou que ficou até feliz de sair do reality.

- Eu sempre demonstrei na casa que eu amo o Carnaval, e eu não perco nem um ano de Carnaval na Sapucaí. E eu confesso que não deu nem pra ficar triste, os deuses do carnaval conspiraram pra eu ser eliminado.

Questionado se já teria dado tempo de dar uma fugidinha pra avenida, Scooby brincou:

- Eu pulei pra folia dentro do quarto com a patroa, se referindo a esposa, Cintia Dicker.

E os planos já estão certos. Mesmo sem ter dormido durante a noite passada, o surfista está ansioso para marcar presença no Nosso Camarote.

- Hoje a noite tem sapucai com certeza. E eu vou estar lá amanhã, provavelmente vou passar junto com a Mocidade [Alegre] na avenida.

Pedro também reafirmou que nunca teve ambição de ganhar o BBB:

Eu aprendi muito no BBB, eu entrei não sabendo o que esperar. De fato, eu nunca olhei pra vitória almejando. Eu aceitei pela experiência. Claro, que todo mundo ia gostar de ter um milhão e meio na conta. [...] Já tinham me chamado pra outro reality, mas esse era o certo.

Pedro no mundo da lua

Ana Maria também quis saber a justificativa de Scooby para seus apagões na casa do BBB. Durante uma reportagem, até a esposa do surfista revelou que estranhou esse comportamento no começo, mas que agora já aprendeu a lidar.

- Eu dou uns tapas nele, ele volta pra vida e me responde, brinca Cintia.

Sobre o assunto, Scooby comentou:

- Era tantas coisas que eu ficava pensando, que os pensamentos iam atravessando a minha cabeça. Eu notava que eu tava viajando. Por ter um monte de parede em volta, eu não sei porque, mas eu olhava pro céu. Quando eu falava com o Tadeu eu olhava pro céu também.