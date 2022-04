Douglas Silva é o primeiro eliminado da prova do líder e lamenta: Não dá para voltar atrás

22/04/2022 | 11:10



Após 10 horas de duração, a última prova do líder do BBB22 teve o seu primeiro eliminado: Douglas Silva!

Com poucos segundos para trocar as bagagens do porta-malas, o ator deixou um dos objetos cair e acabou deixando para trás a vaga na final. Seguem na disputa Arthur Aguiar, Eliezer e Paulo André.

Após deixar o local da prova, Douglas lamentou muito o ocorrido e afirmou que estava super bem na competição:

Putz, eu estava benzão na prova. Mas não tem o que fazer, não tem como voltar atrás, disse ele.

Isolado e em silêncio, o ator continuou pensativo e fumando na área externa da casa.

Vale pontuar que a prova é de resistência e os brothers precisam passar por alguns desafios, como enfrentar chuva, frio e calor em um posto de gasolina, além de alternar entre ficar dentro do carro e sair para encher o porta-malas.