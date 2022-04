No BBB22, Eliezer admite sentir mais falta da Natália do que de Maria: Passei mais tempo com ela

22/04/2022 | 11:10



A última prova do líder do BBB22 está rolando desde a noite da última quinta-feira, dia 21. No teste de resistência, os brothers precisam passar por alguns desafios, como enfrentar chuva, frio e calor em um posto de gasolina, além de alternar entre ficar dentro do carro e sair para encher o porta-malas. Com tempo que sobra, os finalistas do reality aproveitaram para colocar a fofoca em dia. Eliezer, por exemplo, falou sobre a saudade dos affairs que teve ao longo da temporada.

- Você sente mais falta da Natália ou da Maria?, questionou PA.

- Da Natália, passei mais tempo com ela, Eli justificou.

Os meninos não ficaram nada convencidos com a resposta do amigo e relembraram que na última festa Eliezer ficou comparando uma das dançarinas com Maria.

- Ontem [na festa] ficou claro, brincou Arthur.

- Ele falava: É a Maria? A menina saiu, complementou Douglas aos risos.

- É que a Maria dançava daquele jeito, a altura dela era igual, Eli explicou.

O coração do brother não foi a única coisa que sangrou durante a prova. Em uma das corridas até o carro para esvaziar o carro, Paulo André acabou escorregando e cortou o dedo. Porém, o atleta se manteve firme e forte, usando a camiseta para estancar o sangue - tudo isto para continuar na disputa por uma vaga na final e ter a chance de ganhar o prêmio.