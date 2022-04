Tatá Werneck se irrita com rumores de separação de Rafael Vitti: Me deixem transar em paz

22/04/2022 | 10:10



Tatá Werneck e Rafael Vitti formam um dos casais mais shippados pelo público! O motivo é bem óbvio: eles são muito fofos. Os pombinhos não se desgrudam e sempre rolam algumas declarações nas redes sociais. No entanto, nem sempre tudo são flores.

Na última quinta-feira, dia 21, a humorista precisou negar rumores de separação. Sem papas na língua, ela esbravejou no Twitter:

C*****o, galera maluca da internet. Se eu me separar, eu vou falar. Vocês não me conhecem? Eu não tenho nem capacidade de esconder as coisas. Minha gravidez vazou com meia hora de fecundação. Parem com essa energia recalcada. Me deixem transar em paz.