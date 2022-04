Escola Livre de Cinema e Vídeo abre inscrições para curso de cinema

Da Redação



Interessados em participar do Curso Livre de Formação em Cinema, da Escola Livre de Cinema e Vídeo (ELCV) de Santo André - ciclo básico, têm até o dia 15 de maio para realizar as inscrições para o processo que vai selecionar os alunos que preencherão as 80 vagas disponíveis. Podem participar candidatos com idades acima de 18 anos. Para acessar a convocatória e realizar a inscrição, o candidato deve acessar o link https://bit.ly/ELCV2022

O Curso Livre de Formação em Cinema é voltado para a formação de talentos técnicos e artísticos aptos a criar e produzir produções cinematográficas em condições de baixo orçamento. O curso completo tem duração de três anos, período em que o aluno passará por três ciclos progressivos de formação: ciclo básico, preparatório e de realização.

No ciclo básico, que tem duração de 360 horas, os alunos terão acesso a um conjunto de conhecimentos teóricos básicos e introdutórios sobre os processos criativos e técnicos de criação e produção cinematográfica, nos núcleos de conhecimento: roteiro, produção, fotografia, som, finalização e distribuição. As aulas serão online e estão previstas para acontecer no período de junho a novembro de 2022, de segunda a sexta, das 19h30 às 22h30.

Seleção

O processo seletivo ocorrerá de forma online, entre 23 de maio a 3 de junho, sendo composto por entrevista e dinâmica online. O resultado será publicado no dia 6 de junho no site http://www3.santoandre.sp.gov.br/agendacultural/

Criada em 2001, a ELCV é um projeto da Secretaria de Cultura que oferece um curso livre e gratuito de audiovisual, trabalhando com recursos digitais e com produção de baixo orçamento, buscando a vivência prática e artística desta linguagem. Os cursos da Escola Livre são abertos para alunos de Santo André e da região. No mínimo 30% das vagas, no entanto, são destinadas aos candidato da cidade. Caso estas vagas não sejam preenchidas, serão destinadas a moradores de outros municípios.