Fã de superesportivos? Você pode andar em Gramado (RS) a partir de R$ 90

22/04/2022 | 09:55



Turistas que passeiam pelas serras gaúchas e são fãs de superesportivos podem incluir uma visita à sede da Super Carros no roteiro. Isso porque a empresa permite alugar os veículos por uma determinada quilometragem a preços camaradas. Ao todo, a frota conta com mais de 20 modelos. É possível escolher entre dirigir o possante ou andar no banco do passageiro – opção mais barata.

Abaixo, veja os superesportivos disponíveis para aluguel, bem como os preços praticados:

Porsche Cayman – R$ 170 (drive) ou R$ 90 (carona)

Mitsubishi Lancer Evo X – R$ 170 (drive) ou R$ 90 (carona)

Chevrolet Corvette C6 – R$ 260 (drive) ou R$ 120 (carona)

BMW M3 – R$ 290 (drive) ou R$ 90 (carona)

Ford Mustang GT V8 – R$ 290 (drive) ou R$ 120 (carona)

Camaro SS – R$ 290 (drive) ou R$ 90 (carona)

Camaro SS Conversível – R$ 390 (drive) ou R$ 150 (carona)

Porsche Boxster – R$ 440 (drive) ou R$ 190 (carona)

Corvette C7 – R$ 440 (drive) ou R$ 190 (carona)

BMW M4 – R$ 490 (drive) ou R$ 190 (carona)

Dodge Challenger – R$ 590 (drive) ou R$ 190 (carona)

Mustang Conversível – R$ 590 (drive) ou R$ 190 (carona)

Mustang 5.0 – R$ 590 (drive) ou R$ 190 (carona)

Shelby GT500 – R$ 680 (drive) ou R$ 250 (carona)

Maserati Grancabrio – R$ 780 (drive) ou R$ 390 (carona)

Ferrari F430 – R$ 1.280 (drive) ou R$ 590 (carona)

Ferrari 355 F1 – R$ 1.280 (drive) ou R$ 590 (carona)

Lamborghini Gallardo – R$ 1.280 (drive) ou R$ 590 (carona)

Ferrari Portofino – R$ 2.380 (drive) ou R$ 790 (carona)

McLaren 600 LT – R$ 3.480 (drive) ou R$ 1.280 (carona)

É válido ressaltar que o cliente tem a opção de registrar a experiência com os superesportivos em fotos. O Drive Experience oferecido pela empresa é realizado na rodovia Gramado-Canela.