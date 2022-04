Obituário - 22 de abril de 2022

Ademir Medici

22/04/2022



SANTO ANDRÉ

Clarinda Cavalcante Vieira, 97. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Addolorata Di Donato Fioretti, 90. Natural da Itália. Residia no Jardim Europa, em Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Joaquim Rodrigues, 90. Natural de Arceburgo (Minas Gerais). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Gema Cerqueira, 87. Natural de Osasco (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Darli Ignacio Dias, 83. Natural de Resplendor (Minas Gerais). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Roberto Pollo, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 18. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Sidenei Freschi, 81. Natural de Rio Claro (São Paulo). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Roberto de Queiroz, 80. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Euclides Ramires Maturano, 75. Natural de Bernardino de Campos (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria da Penha Medeiros, 73. Natural de Mutum (Minas Gerais). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Sônia de Souza Alves, 72. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Odete Marques Nicoletti, 72. Natural de Jaú (São Paulo). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcílio Bononi, 67. Natural de Flórida Paulista. Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Maria Del Valle, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 18. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Maria Modesta Parmezani, 63. Natural de Mirassol (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Autônoma. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sônia Aparecida da Silva Breda, 62. Natural de Rinópolis (São Paulo). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 18. Jardim da Colina.

Ediderson Ferreira da Cruz Bezerra, 49. Natural de Olho D’Água do Casado (Alagoas). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Carpinteiro. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Joana Duarte Simões, 92. Natural de Altino (Pernambuco). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Onivaldo Pissoleto, 82. Natural de Taiuva (São Paulo). Residia no Jardim Oriental, em São Paulo, Capital. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Luiz Pereira da Silva, 76. Natural de Montes Claros (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em Santo André. Dia 18, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.

Maria Ivonete Correard Piccolo, 76. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Pedro Custódio Vieira, 75. Natural de São Luiz do Paraitinga (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Ivone Maria Gonçalves Penitente, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério São Paulo, na Capital.

Ermelindo Alves da Silva, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério da Paulicéia.

José Fábio da Silva, 69. Natural de Senador Firmino (Minas Gerais). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 18. Vale da Paz, em Diadema.

Laércio Soares, 68. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Claudinier dos Santos, 61. Natural de Petrolina (Pernambuco). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Lucilio Joaquim da Silva, 74. Natural de Presidente Alves (São Paulo). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 18, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Santa Firmina Estanganini, 88. Natural de Marília (São Paulo). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 18, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Etelvino Soares de Oliveira, 77. Natural de Ubirajara (São Paulo). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 18. Jardim da Colina.

Arnaldo Ferreira dos Santos, 68. Natural de Ivaí (Paraná). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Tereza da Silva, 58. Natural de Santo Antonio da Platina (Paraná). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Santino Pequeno da Silva, 89. Natural de Araruna (Paraíba). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 18, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Manoel de Oliveira Filho, 82. Natural de São Paulo. Capital. Residia no Recanto Vital Brasil, em Mauá. Dia 18, em Ribeirão Pires. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Maria José de Jesus Rossi, 93. Natural do Morro do Chapéu (Bahia). Residia no bairro São Caetaninho, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.

José Gonçalves dos Santos, 92. Natural de Belo Campo (Bahia). Residia na Estância das Flores, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.

Lazara do Prado Mariano, 82. Natural de Santa Isabel (São Paulo). Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério São José.