Irmã de Meghan Markle rebate fala polêmica de Príncipe Harry: Hipocrisia

22/04/2022 | 09:11



Recentemente, Príncipe Harry fez uma declaração polêmica para a NBC: o neto da Rainha Elizabeth afirmou que um dos motivos pelo qual viajou para Londres nas últimas semanas foi para ter certeza de que sua avó está segura e rodeada pelas pessoas certas. A fala polêmica não agradou muitas pessoas, desde membros da realeza até a família de sua esposa, Meghan Markle.

Samantha Markle, irmã da Duquesa de Sussex, rebateu a frase de seu cunhado durante entrevista com a LBC e apontou o Príncipe como hipócrita. Eita!

Bom, recentemente o Harry alegou que só queria proteger a rainha. Isso é como ficar sentado, disparar uma bola de canhão e dizer: Então, se prepare porque eu estou disparando um canhão, mas é para proteger você, ela declarou.

Não é assim que as coisas funcionam, é muita hipocrisia, as ações não condizem com a fala. É terrível, disparou.

Muitos internautas e membros da realeza, assim como Samantha, acharam a declaração de Harry contraditória, considerando que o Príncipe e sua esposa abdicaram dos títulos reais em 2020 e se mudaram para os Estados Unidos, tendo se mantido distantes dos assuntos da família real nesse últimos dois anos.