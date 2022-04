Mari Bridi, esposa de Rafael Cardoso, reduz as mamas e tira excesso de pele da barriga

22/04/2022 | 09:11



É como diz aquela velha história: se você não está feliz com algo, mude. O importante é ser feliz! Na última quinta-feira, dia 21, Mari Bridi, por exemplo, apareceu só de toalha nas redes sociais para compartilhar uma novidade com o seguidores. A esposa do ator Rafael Cardoso irá realizar cirurgias para redução das mamas e excesso de pele da barriga após ter ganhado peso durante as gestações.

Mas Mari, você fez ensaio sensual antes de operar? LÓGICO! Amanhã vou diminuir (e muito) o tamanho dos seios e costurar a diástase gigante que ficou das duas gestações. E vou aproveitar e retirar o excesso de pele que ficou na minha barriga que é algo que eu demorei pra aceitar que realmente me incomodava. Vocês sabem que eu sou a primeira a dizer aqui: se algo te incomoda e você tem meios de fazer algo pra isso mudar: faça! Mas faça sempre por VOCÊ e nunca pelos outros! Meu marido ama meu peito do jeito que está, mas sabe que o peito é meu e eu que sei o que devo ou não fazer com ele. Como todo o resto do meu corpo!, escreveu.

E as fotos sensuais? Essas são uma homenagem a esse corpo que eu carreguei pelos últimos sete anos, essa fonte de abrigo e alimentação para as duas pessoas mais importantes da minha vida! Eu honro e agradeço a ele por tudo que ele me proporcionou! E agora estou pronta para o novo, para não sentir mais o desconforto nas costas com o peso e ser feliz! Gente, não vou usar sutiã nunca mais! Vou dando notícias por aqui tá?, completou