Cássia Kiss revela que foi parar no hospital durante gravações da segunda temporada de Desalma

22/04/2022 | 09:10



A atriz Cássia Kiss revelou que passou por momentos complicados durante as gravações da segunda temporada de Desalma, série exibida no Globoplay. As informações são da Folha.

Interpretando a bruxa Haia, Cássia revelou que teve um quadro de hipotermia e precisou ser levada ao hospital. Segundo ela, mesmo com o susto, foi maravilhoso realizar as gravações.

Na primeira cena eu fui parar no hospital, tive uma hipotermia. Cancelou a cena, eu passei mal e mandei chamar o médico e enfermeiro. Fui parar no hospital com um cobertor térmico, me colocaram soro na veia. Mas foi maravilhoso, sem aquele inverno não dá, revelou.

Ainda, segundo informações do veículo, o diretor Carlos Manga, teve uma pneumonia durante o início da primeira temporada.

Vale pontuar que a série retorna no próximo dia 28 de abril.