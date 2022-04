Maiara comenta volta do relacionamento com Fernando Zor: Tá nas mãos de Deus

22/04/2022 | 09:10



Maiara, da dupla com Maraisa, comentou pela primeira vez a volta com Fernando Zor - com quem vivê um relacionamento ioiô. Em entrevista para o colunista Leo Dias, a sertaneja colocou o futuro do namoro em aberto.

Questionada sobre a data do casamento, ela brinca:

- Ai, não sei, gente, tá nas mãos de Deus!

Recentemente, alguns internautas começaram a comentar a possibilidade de Maiara estar grávida. A cantora já tinha negado esses boatos, mas reforçou para o colunista que usa DIU e que Fernando já fez vasectomia.

Mesmo assim, Maiara ainda pode engravidar, já que decidu congelar óvulos em 2020. No entanto, ela conta que a maternidade não está nos seus planos no momento.