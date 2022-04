Com 55,95% dos votos, Pedro Scooby é o 16º eliminado do 'BBB 22'

22/04/2022 | 07:52



Dois dias após a eliminação de Gustavo do programa Big Brother Brasil 22, os brothers enfrentaram mais uma berlinda na noite da quinta-feira, 21. Com 55,95% Pedro Scooby foi o escolhido para deixar o reality show.

A disputa ficou entre o surfista e Eliezer, um de seus adversários no jogo, que teve 42,23% dos votos.

Já Douglas Silva foi coadjuvante e recebeu apenas 1,82% dos votos do paredão do BBB 22.

Durante o discurso da eliminação, Tadeu Schmidt foi categórico: "É possível resistir a alguns Paredões, mas é impossível vencer o BBB se não quiser muito. Mesmo que seja o cara mais gente boa do Brasil. Pedro Scooby, alguém pode até dizer que ele não joga nada, mas todo mundo tem que reconhecer que é um dos seres humanos mais incríveis que já entraram nessa casa. Quem sai hoje é você, Pedro Scooby.'

Trajetória de Scooby no 'BBB 22'

Mesmo sempre enfatizando que não fazia questão de permanecer na disputa, pelo menos não da mesma maneira que seus concorrentes, Pedro Scooby cativou o público com seu jeito irreverente e descompromissado.

O surfista iniciou sua trajetória no reality alegando que não gostaria de combinar votos e inclusive fez parte do grupo 'Disney'. O apelido dado pelo público a Scooby, Abravanel, Douglas Silva e PA.

No entanto, com o passar do jogo, o brother protagonizou diversas vitórias em provas do anjo e seu desempenho foi destaque.

Fora da casa, algumas declarações de Luana Piovani, sua ex-mulher, também repercutiram nas redes sociais.