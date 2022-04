Reduzir tensões

Do Diário do Grande ABC



21/04/2022 | 23:59



Secretário de Saúde de Santo André, José Police Neto garantiu ao Diário que a chegada da SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina), que vai substituir a FUABC (Fundação do ABC) na gestão dos equipamentos municipais de saúde a partir de 1º maio, não vai impedir que os alunos da Faculdade de Medicina do ABC sigam fazendo estágio ou residência nas unidades de atendimento andreenses. A declaração ajuda a diminuir a tensão que cerca a transição das organizações gestoras, especialmente depois que o reitor da FMABC, David Uip, também nas páginas deste jornal, criticou a mudança, exatamente por entender que ela poderia comprometer a formação dos estudantes.



A manutenção da parceria entre Santo André e FMABC é importante para as duas partes. Reportagem recente trouxe declarações do secretário adjunto de Saúde, Victor Chiavegato, explicando por que a cidade fazia questão de destinar vagas aos estudantes da Faculdade de Medicina do ABC, mantida pela FUABC: “É no momento em que o estudante de medicina inicia sua vida profissional, fazendo estágio ou residência, que ele decide qual o lugar em que vai atuar depois de formado”. Trocando em miúdos: a estratégia faz com que futuros médicos desenvolvam empatia com o município, levando-os a considerar a hipótese de permanecer em solo andreense ao concluírem os estudos.



Police Neto assegurou que não há motivos para David Uip se preocupar. “A Faculdade de Medicina vai ter ainda mais oportunidade de residência em nossa rede”, declarou o secretário, adiantando o plano que deve ser exposto ao reitor da FMABC na terça-feira. A ideia é que os estudantes da instituição possam completar a formação nas seis UPAs andreenses e no PA (Pronto Atendimento) de Paranapiacaba, que estão fora do acordo atual. Que o discurso migre do terreno das boas intenções para o da prática. Garantir que bons profissionais reforcem a assistência médica de Santo André é uma tarefa pela qual todos devem lutar. Afinal, o que está em jogo é o bem-estar da população.