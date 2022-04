Circo continua a exigir máscara do público para liberar o acesso

Da Redação

Diário do Grande ABC



21/04/2022



Circo que estreou na noite de ontem em estacionamento de shopping em Santo André só permite a entrada de pessoas que estejam com máscaras de proteção contra o novo coronavírus. A obrigatoriedade de uso do equipamento em locais fechados foi flexibilizada pelo município em 18 de março.

“Para maior segurança do público, só será permitida a entrada no espaço com uso de máscaras”, justificou o circo Maximus em comunicado à imprensa, dizendo que vai disponibilizar também álcool gel para higienização das mãos. As apresentações seguem pelo fim de semana, a partir das 18h, no Grand Plaza Shopping.

Entre as atrações está o cantor Rafael Garcez conhecido como “Garoto do Circo” por se apresentar cantando no picadeiro desde criança. O artista já é o mais novo nome do estilo sertanejo associado ao pop com o hit Apaixonadim.

Espetáculo, com duração de uma hora e 40 minutos, conta também com palhaços, malabaristas, equilibristas, contorcionistas e globo da morte com cinco motoqueiros.