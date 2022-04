Rede andreense zera internações de pacientes com novo coronavírus

Da Redação

22/04/2022 | 00:01



A Prefeitura de Santo André divulgou que não há nenhuma pessoa internada com Covid-19 na rede municipal de saúde. É a primeira vez que a cidade atinge a marca desde o início da pandemia, dois anos atrás. Segundo boletim epidemiológico distribuído ontem, tanto o Centro Hospitalar Municipal quanto o Hospital da Mulher não têm em seus leitos paciente com a doença.

Considerando as vagas disponíveis na rede privada, a cidade apresenta taxa de ocupação total de 3,71%, sendo 5,05% em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 3,19% em leitos de enfermaria. São 13 pessoas internadas, sendo 11 na rede privada e duas no Hospital Estadual Mário Covas. Cinco estão em UTI.

“Esperamos muito por esse momento. Santo André é uma cidade resiliente e que unida está vencendo a pandemia, graças aos investimentos realizados e à vacinação eficiente. Vamos seguir juntos tomando todos os cuidados e retomando a vida normal”, comemorou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

O avanço na vacinação tem sido um dos fatores principais para o combate à Covid-19. Até o momento, a cidade já aplicou 1.691.934 doses da vacina contra a doença, o que representa cobertura vacinal de 100% da população adulta com as duas doses e de 75% com a dose de reforço. Entre crianças de 5 a 11 anos, 86% já receberam a primeira dose.

Duas cidades da região não têm nenhum paciente internado por Covid-19, de acordo com a SP Covid Info Tracker, plataforma gerida por pesquisadores da Unesp (Universidade Estadual Paulista), da USP (Universidade de São Paulo) e do Cemeai (Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria): Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Os dados são de quarta-feira.

Diadema possui, de acordo com a mesma fonte, 20 pacientes internados com coronavírus, 15 em enfermaria e cinco em UTI. Na sequência aparecem São Cetano, com 14 (12 em enfermaria e dois em UTI); São Bernardo, com três (todos em enfermaria) e Mauá, com um, em UTI.