Moradores da região reencontram a avenida do samba em São Paulo

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



21/04/2022 | 22:06



A partir de hoje à noite os moradores do Grande ABC vão poder soltar o samba-enredo que está preso na garganta há mais dois anos. Com as festividades de Carnaval canceladas na região, foliões precisarão cruzar a fronteira das cidades para mostrar todo seu amor pelas escolas de samba do coração, que desfilam hoje e amanhã no Sambódromo do Anhembi, na Capital.

Jéssica, Ana Paula, Alessandro, Edson, Welma e Thalles e os mais de 100 integrantes da região que participam da Folia no sambódromo aguardam com ansiedade o grande momento para poder conhecer ou até mesmo reencontrar a avenida após brusca separação ocasionada pela pandemia da Covid-19.

A passista Jéssica Bueno da Silva, 24 anos, moradora do Parque das Nações, em Santo André, mal consegue se lembrar da sua vida fora da avenida. Com passagem por diversas escolas de samba, como Camisa Verde e Branco e Imperador do Ipiranga, a andreense irá desfilar pela primeira vez em uma escola do Grupo Especial, desta vez pela Barroca Zona Sul. Aos 5 anos ela já vestia as fantasias que a mãe, Conceição Aparecida Bueno, 63, confeccionava para os desfiles que frequentava ao lado do pai, Raimundo Nonato da Silva Filho, que faleceu aos 69 anos e era conhecido na região como mestre Raimundão.

Raimundo dedicou a vida ao Carnaval de Santo André como mestre de bateria e foi um dos fundadores do Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Seci. A morte do pai, em 2016, quase levou-a a desistir do Carnaval. “Falar do meu pai é muito emocionante, porque comecei a ter amor por esse universo por causa dele, e viver tudo isso sem a presença dele ao meu lado na época me pareceu impossível. Com apoio de amigos, familiares e da própria comunidade voltei e consegui realizar um dos meus maiores sonhos: ser rainha do Carnaval de São Paulo, em 2019”, relembra a passista.

“O Carnaval é a minha vida, é a nossa cultura, o lugar onde me sinto feliz e esqueço de todos os problemas. Passar pela avenida é muito emocionante, traz muita alegria e amor, é um momento inexplicável”, declara Jéssica, que será destaque no carro abre-alas.

A Escola de Samba Colorado do Brás levará hoje para avenida 49 componentes de São Caetano, sendo 48 na ala coreografada ‘Girassóis’ e uma porta-bandeira, que irá representar a catadora de reciclagem e escritora Carolina Maria de Jesus (1914-1977) – grande homenageada da escola. O desfile será o segundo da noite e marca a estreia da coreógrafa são-caetanense Ana Paula Pelegrin Dias, 36, moradora do bairro Olímpico. A professora de dança nunca havia trabalhado com coreografias carnavalescas antes e decidiu aceitar o convite de um amigo neste ano.

O grupo foi formado por amigos, alunos e familiares da professora e os ensaios aconteceram por cerca de dois meses na cidade, além das visitas técnicas ao sambódromo. “A energia de ver todo mundo dançando a minha coreografia é surreal. Já recebi o convite para continuar meu trabalho na escola no Carnaval de 2023 e pretendo desenvolver ainda mais esse trabalho especial. Coração e ansiedade para hoje à noite estão a mil”, contou Ana Paula.

NOVAS EXPERIÊNCIAS

Os integrantes de ala Alessandro Leone, 49, e Edson Antônio Scobin, 51, vão pisar pela primeira vez na avenida do samba. Alessandro, que é presidente da Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano), não estava acostumado a pular Carnaval e sempre viajava com a família. “Resolvi participar do desfile de forma despretensiosa ao lado da minha esposa e não imaginava que iria descobrir uma nova paixão. O sentimento que tive ao participar da escola foi de acolhimento e pertencimento. Tem algumas experiências que todos deveriam viver ao menos uma vez e desfilar, com certeza, é uma delas”, conta, animado, Leone.

Deixando o preconceito de idade e a vergonha de lado, Scobin topou o desafio ao lado da esposa, com quem divide a vida há 30 anos, Welma Vanderlei Scobin, 49, e o filho mais velho, Thalles Vanderlei Scobin, 23. “Esse desfile vai ser muito importante para nossa família. Depois de certa idade é importante viver outras experiências e também manter o corpo em movimento. No começo, estava com vergonha, mas agora quero entregar o meu máximo no desfile.”