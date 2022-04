Autismo sensibiliza tribunais

Do Diário do Grande ABC



A OMS (Organização Mundial da Saúde), no início do ano, atualizou a CID-11 (Classificação Internacional de Doenças) e modificou o código do autismo. A CID serve como base para identificar tendências e estatísticas de saúde em todo o mundo. Contém cerca de 17 mil códigos únicos para lesões, doenças e causas de morte. É usada por programas nacionais de saúde e seguradoras de saúde para oferecer tratamento e reembolso. Na CID-10, o código F84 reunia transtornos globais do desenvolvimento e incluía diagnósticos de autismo infantil, autismo atípico, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância, transtorno com hipercinesia associada a retardo mental e a movimentos estereotipados, síndrome de Asperger e transtornos globais não especificados do desenvolvimento.



Agora na CID-11, todos os diagnósticos da F84 foram unificados e fazem parte do código ‘06 Transtornos mentais, comportamentais e do neurodesenvolvimento’. São distúrbios do neurodesenvolvimento: 6A00 distúrbios do desenvolvimento intelectual, 6A01 distúrbios do desenvolvimento da fala ou da linguagem, 6A02 TEA (Transtorno do Espectro do Autismo), 6A03 transtorno de aprendizagem do desenvolvimento, 6A04 transtorno do desenvolvimento da coordenação motora, 6A05 transtorno de deficit de atenção e hiperatividade, 6A06 distúrbio de movimento estereotipado, 6A0Y outros transtornos especificados do neurodesenvolvimento. Desta forma, a OMS clarifica que quem tem TEA precisa de tratamento multidisciplinar e personalizado, pois nenhuma pessoa com autismo é igual a outra.



No Brasil, a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) determina que beneficiários de planos de saúde portadores do TEA têm direito a sessões ilimitadas de psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e fisioterapia. Mesmo não incluindo a ABA (Análise Aplicada do Comportamento) no rol de procedimentos e eventos em saúde, a ANS destaca que, caso a operadora possua profissional habilitado nesta técnica, a terapia pode ser empregada no atendimento ao beneficiário, durante a realização dos procedimentos cobertos. Por isso, quando há negativa, o segurado recorre à Justiça.Em decisão recente, para criança com TEA, o juiz José Wilson Gonçalves, da 5ª Vara Cível de Santos, esclareceu que enquanto o STJ (Superior Tribunal Federal) não fixar a tese vinculante, o entendimento é de que o plano de saúde é obrigado a fornecer o tratamento pelo método ABA. Essa sensibilidade do Poder Judiciário tem ajudado pessoas com TEA a desenvolverem habilidades que a tornem mais independentes e capazes de superar dificuldades de comunicação, de comportamento e de interação social.



Fabricio Posocco é professor universitário e advogado no Posocco & Advogados Associados.



Carnaval – 1

É sinal de que o Carnaval não poderia estar acontecendo (Menina fica em estado grave após acidente com carro alegórico). Que Deus tome conta da menininha.

Sheila Ribeiro

Carnaval – 2

Como não tem como botar a culpa na polícia, vão procurar outros culpados. Só lembrando que essa menina tem pai e mãe que ninguém sabe onde estavam!<EM>

Mário Vasco Vasco

PMs nas ruas – 1

Mas onde estavam esses (500) policiais (Polícia Militar põe 500 homens nas ruas para garantir segurança no feriadão)? Porque eu imagino que eles já deveriam estar nas ruas. Ou estou louco?

Leo Vasconcelos

PMs nas ruas – 2

Põe 500 policiais nas ruas e solta 4.000 bandidos na ‘saidinha’! O governo do Estado, ainda na figura do senhor Doria, acabou com a segurança pública de São Paulo.

Carlos Gobbi

Condenação – 1

E agora Artur Lira resolveu se manifestar (Lira recorre ao STF – Supremo Tribunal Federal – para Câmara decidir sobre cassação em casos como o de Daniel Silveira – ataques à democracia). O processo está parado com ele para ser votado no plenário há meses e agora ele quer que a palavra final seja da Câmara. Se o presidente da Câmara se omitiu até agora a Justiça fez a parte dela.

Daniel Rodrigues Gonzaga

Condenação – 2

A milícia tomou conta do Brasil! Ter Bolsonaro, miliciano, como presidente (da República) é a maior tragédia de nossa história. Cristãos que apoiam este governo não passam de hipócritas que se escondem na religião!

João Henrique de Pauli

Condenação – 3

O STF (Supremo Tribunal Federal) condenou o deputado federal bolsonarista Daniel Silveira a oito anos e nove meses de prisão por atentar contra a democracia e incitar o fechamento do Supremo. Em sua defesa, Silveira alega o tolhimento à sua liberdade de expressão. Ele a concebe em termos absolutos, motivo de a ter usado para acobertar sua ação. Ao longo da história, quantos crimes foram cometidos em nome da liberdade! Por esse motivo, a liberdade de expressão deve ser entendida em termos relativos. A liberdade de um indivíduo deve ser limitada pela liberdade do outro. Um governo deve ser limitado por outro governo. É a liberdade contrapondo-se à não liberdade. Ambas as dimensões não se contrapõem. Ao contrário. Complementam-se para evitar a tirania. A democracia é sociedade livre porque se estabelece na urdidura entre a liberdade e a não liberdade. Consequentemente, a liberdade não significa a ausência de limitações, mas a presença de limitações. Uma liberdade contrapõe-se a outra liberdade. Por mais ampla que seja a liberdade de expressão do deputado não pode legitimar seus argumentos contra o STF e a democracia.

Alexandre Takara

Santo André



Na Ucrânia

Putin, o Napoleão carniceiro russo (Rússia anuncia que tomou o controle da cidade de Mariupol – na Ucrânia). Haia te espera para te julgar por crimes de guerra.

Valdir Bentley

Delação

Orlando Morando é proprietário de empresa de cerveja no Interior do Estado (Vereador vai ao Ministério Público para saber sobre delação que cita Orlando Morando). Políticos enriquecem rapidamente no Brasil. Estranho!

Eduardo Gomes

Em branco

Não sei onde andam os eleitores de Lula. Mas sei, com grande certeza, que no dia da eleição estarão todos formando fila nos seus locais de votação. Por outro lado, tenho encontrado eleitores, não de esquerda, que pretendem votar em branco, ou abster-se de votar. De algum modo, associam a abstenção à absolvição de qualquer culpa ou responsabilidade pelo que acontecer ao País. Lavam e enxáguam as mãos na torneira do voto em branco sem perceber que ele é, também, posição política. Uma vez assumida, principalmente quando serve à estratégia da esquerda, tem gravíssimas consequências! Significa desconhecer a política real, aquela que manda no Estado, nas ruas e por várias frestas, invade a casa da gente.

Percival Puggina

Santana do Livramento (RS)



Regularização

Foi noticiada por este Diário a regularização do Centreville, em Santo André (Setecidades, dia 7 de fevereiro). Achei interessante a informação, porém, destaco alguns pontos. Sou morador em Mauá, no Parque São Vicente, há oito anos, e fui com minha mulher moradores da Cidade São Jorge, por 22 anos, por este motivo Centreville é rota de passagem diária. Lembro da excelentíssima Eny Galante, mulher do ex-prefeito Aron Galante – o ‘doutor comprimido’ do EC São Bernardo –, que era candidata a prefeito, enviando caminhões da Prefeitura de São Bernardo ao Nordeste para trazer famílias e inchar favelas, prometendo regularização, casa própria, trabalho e bolsa ‘alguma coisa’ para angariar votos e somente agravou o problema, aumentou e concentrou a população pobre no Grande ABC ABC, reduziu a área por metro disponível, aumentou valor em efeito bolha, criou explosão da bolha, que faliu a região, e todas as consequências que sabemos ocorrer quando se força migração.

Rodolfo Cafer

Mauá