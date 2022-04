Meses após ter casa invadida por assaltantes, Íris Stefanelli tem bens furtados de seu carro

21/04/2022 | 16:10



Os últimos tempos não estão sendo fáceis para Íris Stefanelli! Em fevereiro, a ex-BBB teve sua casa em Uberlândia invadida por assaltantes, e desta vez, na última quarta-feira, dia 20, ladrões invadiram seu carro e roubaram tudo o que tinha dentro!

Íris contou tudo nos Stories de seu Instagram. Ela disse que estacionou o carro em uma rua do Bom Retiro, em São Paulo, e ressaltou várias vezes que havia trancado o veículo, mas quando voltou, não tinha mais nada dentro dele. Ela também mostrou que uma das lojas perto de onde ela parou tem uma câmera de segurança, e eles irão puxar as imagens para ver se conseguem alguma informação útil a respeito do que aconteceu.

Segundo ela, tinham diversos sapatos dentro do carro, três deles da marca de luxo Valentino. Além disso, itens de dois amigos que estavam com ela, como um vestido de 500 reais e uma mala de viagens cheia de roupas, também foram levados.

- Nós vamos achar. A pessoa vai perder triplicado, declarou Íris.

Tentando ver o lado positivo, ela disse que no porta-malas tinha mais de dez mil reais em roupas de clientes que ela iria devolver e que os ladrões acabaram não levando por não terem olhado aquela parte do carro.

Que situação, hein?