Big Boss na área! Boninho entra na casa do BBB22

21/04/2022 | 16:10



Boninho surpreendeu os brothers ao fazer uma visita surpresa na casa do BBB22 nesta quinta-feira, dia 21. No começo, o famoso Big Boss apareceu no telão da sala e conversou um pouco com os cinco sobreviventes do reality.

Douglas Silva até se assustou, pensando que poderia ter acontecido algum problema, mas Boninho continuou querendo bater papo. Perguntou como eles estavam se sentindo, já que alguns deles passaram um pouco mal durante a manhã, e depois disparou:

- Vim mostrar pra vocês um pouco da programação da TV Globo que vocês vão poder curtir. É a primeira vez que apareço. Ou talvez não. Preparei uma dinâmica que aconteceu no primeiro Big Brother.

Quando todos foram para área externa, encontraram com o Big Boss pessoalmente.

O diretor tirou sarro dos brothers, brincou que estava na macholândia e até alfinetou Pedro Scooby:

- Nunca viu alguém querer desistir tanto.

Antes de ir embora, Boninho distribuiu alguns prêmios e avisou que os brothers irão poder assistir os desfiles de Carnaval.