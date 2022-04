Maíra Cardi se pronuncia após levar unfollow da equipe de Pedro Scooby: Jogo é uma coisa, amizade é outra

21/04/2022 | 15:10



Enquanto o clima continua de paz e amor na casa do BBB22, do lado de fora, as equipes de Arthur Aguiar Pedro Scooby continuam trocando farpas. Na tarde da última quarta-feira, dia 20, o perfil do ator declarou ser a favor da saída do surfista do programa.

Como consequência desse posicionamento, a equipe de Scooby decidiu parar de seguir Arthur e Maíra Cardi das redes sociais. Frente a grande repercussão, a coach usou os Stories para explicar seu lado da história.

- A torcida do Arhur cobrou nossa equipe por uma decisão sobre fora Scooby. Por que eles cobraram e estão certos? Porque, há pouco tempo, a equipe do Scooby foi fora Arthur. Passou a curtir todas as postagens fora Arthur e declarou que não queria Arthur no jogo. Não foi a primeira vez. Anteriormente, eles também fizeram uma postagem de mutirão Disney e não colocaram o Arthur. Depois de um tempo, depois de a torcida pressionar, eles apagaram a foto e colocaram outra, mas a gente tem aqui esse print. Devido a esses movimentos, a gente entendeu que o time do Scooby queria ser fora Arthur. E tudo bem, a gente aceitou. Porque é um jogo. Isso não significa que não são amigos e que não vão ser. A gente respeita a decisão. Tanto que a gente não criticou, não falou nada, mesmo o time deles sendo declaradamente fora Arthur.

E continua:

- Eu tenho amizade com o Scooby. Tem dois anos que a gente se segue no Instagram. Nada tem a ver com o jogo, mas eles pararam de me seguir, pararam de seguir o Arthur também. A gente respeita, está tudo certo. Mas a gente quer deixar claro que a gente não compartilha desse sentimento. Gostamos do Scooby igual (...) Enquanto o Arthur estava correndo risco, vocês foram Fora Arthur. Agora que a gente resolveu se posicionar também, vocês acharam ruim, resolveram parar de nos seguir e falar que não entendem. Jogo é uma coisa, amizade é outra. Não vamos imitar o posicionamento. Não vou parar de seguir o Scooby. O Arthur não vai deixar nunca de ser amigo do Scooby. Jogo é jogo.

Eita!